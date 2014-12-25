Aşk acısı zamanla geçer mi?

Yüzyılın tesellisi "Zaman her şeyin ilacıdır" cümlesinin doğru olmadığı kanıtlandı. Araştırmalara göre kalp acısını değil zaman, hiçbir şeyin geçirmesi mümkün değil!

İskoç bilimadamları, adı 'kırık kalp sendromu' olarak geçen rahatsızlığın halk arasında söylendiğinin aksine 'zamana bırakmakla' geçmediğini açıkladı.

Bu sendrom üzerine 4 yıldır çalışan uzmanlar, kalpleri kıracak bir sonuca vardı ve değil zaman, hiçbir yöntemin bu sendromu geçiremeyeceğini tespit etti.

Sendrom aile üyelerinden birinin ölmesi, kaza geçirme veya bir ilişkinin bitmesi gibi durumlar sonrasında ortaya çıkıyor, çoğunlukla kadınları etkiliyor ve hayat boyu izi kalıyor.