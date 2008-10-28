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Yaşam

Aşk acısı yüzünden 30 yıldır evde

Tayvan'da 56 yaşındaki bir kadın, gençliğinde yaşadığı aşk acısı nedeniyle 30 yıldır evinden dışarı çıkmadan yaşıyor.

28 Ekim 2008 02:00

Tayvan'da 56 yaşındaki bir kadın, gençliğinde yaşadığı aşk acısı nedeniyle 30 yıldır evinden dışarı çıkmadan yaşıyor.

United Daily gazetesinin haberine göre, Tainan kentinde yaşayan A-fan isimli kadın 1978'de yaşadığı bir karşılıksız aşk macerası yüzünden kendisini eve kapattı ve bir daha dışarı çıkmadı.

Aşkının acısını hala yaşayan kadın, 2 ay önce 86 yaşındaki annesinin bir trafik kazasında yaralanmasına ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kendisini ziyarete gitmedi. A-fan'ın annesinin ihtiyaçlarını komşuları gideriyor.

Komşuları A-fan'ın çok az konuştuğunu, bazen eve yardıma gelenleri de içeri almadığını söylüyor. Haberde, aynı mahallede yaşayan yaşlı insanların A-fan'ı hatırladığı, ancak gençlerin kadını hiçbir zaman görmedikleri belirtiliyor.

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