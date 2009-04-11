Aşk acısı çekmiyor

Dizilerin mutsuz aşığı İker Aksum, 1 yıl önce evlendiği eşiyle çok mutlu olduğunu söyledi.



Canlandırdığı birbirinden bedbaht karakterler, İlker Aksum’un imajını olumsuz etkiledi!

Şu sıralar “Canım Ailem”in aşk acısıyla kıvranan Halim’i olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu, “Herkes bana bakıp ‘Kesin büyük bir aşk acısı çekmiştir’ diye düşünüyor” diyor.



Dizideki durum ciddiye alındı



“Yabancı Damat”ın ezik içgüveysi İlker Aksum, şimdilerde ise “Canım Ailem”in aşk acısıyla kıvranan Halim’i olarak milyonlara ulaşıyor. Ama üst üste gelen bu acılı karakterler yüzünden izleyicinin gerçekle senaryoyu birbirine karıştırması, başarılı oyuncuyu rahatsız etmeye başladı. “İnsanlar dizideki durumu çok ciddiye alıyor. Hatta ‘Kesin çok büyük bir aşk acısı yaşamıştır’ diyorlar benim için, ama yok öyle bir şey” diyen Aksum, gerçek hayatta mutlu bir evliliği olduğunu vurguluyor:



Biz daha cicim aylarındayız



“Bir yıllık evliyim. Cicim aylarında sayılırız. Eşim Belgin ile geziyoruz, dolaşıyoruz, sinemaya gidiyoruz, eğleniyoruz. İstanbul zaten insanın canını sıkan bir yer değil. Aile yapılarımız da sağlam. iyi gidiyor yani evlilik. Bir de asıl önemli olan ne kadar arkadaş olabildiğiniz... Her şeyi konuşabiliyor musun, bu önemli. Bizde bu ‘her şey’in bir sınırı yok mesela. Facebook’uma da bakıyor, cep telefonumu da kontrol ediyor. Her şey birbirimize serbest.”



