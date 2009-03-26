Aşk 8.2 saniyelik bakışmayla başlıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, erkekler, aşık olacakları kadınla ilk karşılaşmaları sırasında onun gözlerine ortalama 8.2 saniye boyunca bakıyorlar.



Aynı erkeklerin, çekici bulmadıkları bir kadının gözlerine bakma süresi ise sadece 4.5 saniye. Archives of Sexual Behavior (Cinsel Davranış Arşivi) adlı dergide yayınlanan araştırma için gizli kameralar kullanıldı.



115 öğrencinin gözleri, deneye katılan kadın ve erkek gönüllülerle konuşurlarken izlendi. Ardından bu öğrencilere bu kişilerden hangilerini ne kadar sevdikleri soruldu. Erkeklerin, güzel buldukları kadınların gözlerine iki kat daha uzun süre baktıkları görüldü.



Buna karşın, aşkı kadınların gözünde okumak daha zor. Çünkü kadınlar için iki süre arasında fark yok.