Aşk 65'ten sonra güzel

T24 - Yaşlıların, aşkta daha mutlu olduğu öne sürüldü.





Kanada'nın Quebec Üniversitesinden Psikoloji Profesörü Gilles Trudel ve ekibinin yaptığı araştırmada, çiftlerin ilişkideki memnuniyetini ölçmeye yönelik Spanier ölçeğinde, Kanada ortalaması 114 çıkarken, 65 yaşın üzerindekiler 119-120 puan aldı.



Bilim adamı, bu farkın emeklilikten sonra çiftlerin birlikte daha fazla zaman geçirmesi, daha fazla şeyi paylaşması, dolayısıyla "ikinci balayını" yaşamalarından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.



Yaş ilerledikçe cinsel hayatın da değiştiğini belirten Trudel, ancak yine de yaşlıların zevk almaya devam edebileceğini söyleyerek, yaşlıların neredeyse hiç boşanmadıklarına (boşanan yaşlı çiftlerin oranı yüzde 5-6) dikkati çekti.



Ancak bilim adamı, bazı durumlarda, emekliliğin ters etki de yaratabileceğini, çalışırken üstü kapatılan ya da çocukların eğitimiyle ilgili sorunların emeklilikten sonra ortaya çıkabileceğini, bunun da yaşlılarda endişe ve depresyonunun gençlerden iki kat fazla olmasına yol açabileceğini belirtti.



Trudel, çiftlere, birbirleriyle konuşmaları, sözlerini kesmemeleri ve birbirlerinin duygularını anlamaya çalışmaları önerisinde bulundu.





