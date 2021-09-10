Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Tanıtımda ‘Final sezonuyla geri dönüyor’ ifadelerinin yer almasıyla birlikte dizinin bu sezon final yapacağı kesinleşti. Dizi, 30 Eylül’de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Geçtiğimiz yıl izleyicilerle buluşan Netflix dizisi “Aşk 101”, ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz, ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Aşk 101, 2. sezonuyla 30 Eylül’de izleyicilerle buluşacak.

Netflix‘in Türkiye yapımı olan dizisi "Aşk 101", 90'lı yıllarda geçiyor ve dışlanmış, özel hayatlarında sorunlar yaşayan bir grup gencin hikâyesini anlatıyor. Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.