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Asiye Nur Atalay'ın katil zanlısı Ümit Karakoyun tutuklandı

06 Mayıs 2022 18:23

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun tutuklandı.

Görgü tanıklarının telefon kayıtlarına yansıyanlara göre, Esenler ilçesinde 4 Mayıs 2022 tarihinde Ümit Karakoyun (25) isimli şüpheli, saplantılı olduğu Asiye Nur Atalay'ın yolunu keserek sokak ortasında silahla başından vurarak öldürdü.

Tutuklama talep edildi

Emniyet güçlerinin çalışması sonucu Arnavutköy'de saklandığı evde yakalanan Ümit Karakoyun gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Ümit Karakoyun, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ümit Karakoyun, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ümit KarakoyunAsiye Nur Atalay
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