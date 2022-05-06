Asiye Nur Atalay'ın katil zanlısı Ümit Karakoyun tutuklandı

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun tutuklandı.
Görgü tanıklarının telefon kayıtlarına yansıyanlara göre, Esenler ilçesinde 4 Mayıs 2022 tarihinde Ümit Karakoyun (25) isimli şüpheli, saplantılı olduğu Asiye Nur Atalay'ın yolunu keserek sokak ortasında silahla başından vurarak öldürdü.
Tutuklama talep edildi
Emniyet güçlerinin çalışması sonucu Arnavutköy'de saklandığı evde yakalanan Ümit Karakoyun gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Ümit Karakoyun, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Tutuklandı
Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ümit Karakoyun, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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