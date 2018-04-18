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Asiye nine, 119'uncu yaş gününü kutladı

Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (Hizan), (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesi Koçyiğit köyünde yaşayan Asiye Sutlu, 119'uncu yaş gününü kutladı

18 Nisan 2018 13:53

Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (Hizan), (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesi Koçyiğit köyünde yaşayan Asiye Sutlu, 119\'uncu yaş gününü kutladı. 9 çocuk, 70 torun ve torunlarının çocuklarını gören Asiye nine, yaş pastanın üstündeki mumlara üflerken büyük mutululuk yaşadı.
Bitlis merkeze yaklaşık 70, Hizan ilçesine ise 18 kilometre uzaklıkta ve ormanlık bir alanda bulunan Koçyiğit köyünde yaşayan nüfus kayıtlarına göre, 17 Nisan 1899 doğumlu Asiye Sutlu, kamyon şoförlüğü yaparak ailesinin geçimini sağlayan en küçük oğlu Dursun Sutlu\'nun yanında yaşıyor. Dursun Sutlu\'nun eşi Zinnet Sutlu, 5 çocuğu ile birlikte Asiye ninenin  tüm ihtiyaçlarına koştuklarını, rahatını sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Kayınvalidesinin şeker ve tansiyon probleminin olduğunu, ancak  en büyük sorununun az işitmesi olduğunu belirten Sutlu, yeme içme konusunda ise hiçbir sorun yaşamadığını, süt, yoğurt, et ve balı çok sevdiğini söyledi. 
Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü de 119 yaşına giren Asiye nineye unutamayacağı bir süpriz yaptı. Tatvan\'dan yaş pasta alarak Asiye ninenin yaşadığı köye gelen 2 görevli, gelini Zinnet Sütlü ile birlikte yaş pastanın üstüne mum yakarak Asiye ninenin odasına girdi. Torunlarının alkışları arasında mumlara üfleyen Asiye nine, büyük mutluluk yaşadı. Türkçe bilmeyen Asiye nine, kendisine süpriz yapan 2 çalışana Kürtçe olarak teşekkür etti. Uzatılan mikrofona 4 oğlunun, 5 kızının olduğunu belirten Asiye nine, oğlunun, gelininin ve torunlarının kendisine çok iyi baktıklarını ve mumnun olduğunu söyledi.
Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü\'nde çalışan Esmanur Akkişi, Asiye ninenin daha önce de doğum gününü kutladıklarını belirtti. Akkişi, evde bakım hizmeti alan tüm yaşlılarla yakından ilgilendiklerini, sürekli kontrollerde bulunduklarını, Asiye ninenin de kendileri için ayrı bir özel önem taşıdığını söyledi. Asiye ninenin  119\'uncu yaş gününde de yanında olmak istediklerini ifade eden Akkişi, \"Bu süpriz hem bize hem de Asiye niniye büyük mutulluk yaşattı. Önümüzdeki yıl da gelmek istiyoruz \" dedi. 

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