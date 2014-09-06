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Yaşam

Aşiyan'da 450 bin liraya satılık 9 metrekarelik mezar!

Mezarı satan kişi, ücretin bir miktarının nakit, kalan kısmının da arsa, daire, bina gibi gayrimenkullerle takas yapılabileceğini belirtti

06 Eylül 2014 16:01

Kamuoyunda ünlülerin mezarlığı olarak bilinen Aşiyan Mezarlığı’nda gazete ilanıyla satışa çıkarılan 9 metrekarelik boş mezar yeri için 450 bin TL istendi. Metrekaresi 50 bin TL’ye gelen mezarın ücretinin devir işlemlerinin ardından tahsil edileceği garantisi verildi.

Bir gazetenin seri ilanlar sayfasına “Aşiyan Mezarlığı’nda 9 metrekare boş kabir. Takas yapılır” yazılı ilan verildi. Habertürk gazetesinden Serkan Akkoç’un haberine göre, mezarı satan kişi, mezar yerinin kendisine ait olduğunu, daha önce hiçbir defin yapılmadığını belirterek, mezar yerinin satış fiyatını 450 bin TL olarak açıkladı. Aynı şahıs istenirse ücretin bir miktarının nakit, kalan kısmının da arsa, daire, bina gibi gayrimenkullerle takas yapılabileceğini belirtti. Ücretin, kullanım hakkı devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahsil edileceğinin garantisini de veren şahıs, devir işlemlerinin 1.5-2 ay sürebileceğini ifade etti.

 

‘Devretmek mümkün değil ama...’

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Temel Uzun, mezar yeri satışının sadece İBB Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yapılabileceğini hatırlatarak, “Kişiler mezar yeri kullanım haklarını ancak akrabalık kan bağı olan kişilere devredebilirler. Bu devir işlemi bile idarenin izin vermesi halinde yapılabilir. Kişi ancak kullanım hakkından vazgeçmesi halinde mezar yerini müdürlüğümüze herhangi bir ücret talep etmeden iade etmek zorundadır” dedi.

Habertürk’te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın…

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