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Sağlık

Asitli gıdalar dişe de zarar

Yirmi birinci yüzyılın beslenme alışkanlıkları her yaştan bireyi olumsuz yönde etkiliyor.

27 Kasım 2008 02:00

Yirmi birinci yüzyılın beslenme alışkanlıkları her yaştan bireyi olumsuz yönde etkiliyor. 

Sağlıklı dişler için orta sertlikte fırça kullanın


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Diş Hekimi Mert Kökdemir Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, günümüzde 'modern' tanımındaki birçok yiyecek, alkolsüz içecek ve meyve gibi katı gıdaların 'asidik yiyecekler' kategorisine girdiğini belirtti.

Asitli yiyecek ve içeceklerin sık tüketilmesinin, dişlerde asit erezyonuna yol açtığını dile getiren Kökdemir, şunları söyledi: "Birçok meyvenin, meyve sularının, çay çeşitlerinin ve gazlı içeceklerin içinde bulunan asit; diş minesinin yumuşamasına ve zamanla aşınmasına sebep olur. Beyazlatıcı özellikteki diş macunlarıyla dişlerin sürekli fırçalanması da diş minesinin aşınmasına, dişlerin sararmasına ve şeffaflaşmasına, çatlaklara ve diş hassasiyetine yol açmaktadır."

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