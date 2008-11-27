Asitli gıdalar dişe de zarar

Diş Hekimi Mert Kökdemir Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, günümüzde 'modern' tanımındaki birçok yiyecek, alkolsüz içecek ve meyve gibi katı gıdaların 'asidik yiyecekler' kategorisine girdiğini belirtti.Asitli yiyecek ve içeceklerin sık tüketilmesinin, dişlerde asit erezyonuna yol açtığını dile getiren Kökdemir, şunları söyledi: "Birçok meyvenin, meyve sularının, çay çeşitlerinin ve gazlı içeceklerin içinde bulunan asit; diş minesinin yumuşamasına ve zamanla aşınmasına sebep olur. Beyazlatıcı özellikteki diş macunlarıyla dişlerin sürekli fırçalanması da diş minesinin aşınmasına, dişlerin sararmasına ve şeffaflaşmasına, çatlaklara ve diş hassasiyetine yol açmaktadır."