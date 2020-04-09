Asit saldırısına uğrayan Berfin Özek, şikâyetinden vazgeçti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 20 yaşındaki Berfin Özek, yüzüne asit dökerek yanmasına sebep olan ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Rasim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Ancak dava, kamu davası olarak devam edecek.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi'nde 15 Ocak 2019’da erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, Çelik hakkındaki şikâyetinden vazgeçti. Şikâyetten vazgeçme sebebi ile ilgili Berfin Özek’ten henüz bir açıklama gelmedi.

Sözcü'de yayınlanan habere göre süreci değerlendiren Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, davanın kamu davası olarak devam edeceğini söyledi.

Kadına yönelik bu şiddetin şikayete bağlı bir suç olmadığını söyleyen Avukat Dönmez, "Berfin’in ‘Çektiğim acıların karşılığı olamaz’ demesine rağmen şikayetinden vazgeçmesi bizi şaşırttı. Şikayetten vazgeçmesi, davanın düşeceği anlamına gelmiyor. Bu, şikayete bağlı bir suç değil. Süreç, kamu davası olarak devam edecek. Hatay Barosu olarak, kadına ve çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarına hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu tür suçların cezasız kalmamasını için mücadelemiz devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Avukatı duyurdu

Berfin'in Çeltik'in şikâyetinden vazgeçtiğini Özek'in avukatlığını üstelenen isimlerden olan Mehtap Sert açıkladı.

Kararı duyuran Özek'in avukatlarından Mehtap Sert, "Öldüren sevgi istemiyoruz şiarımıza ters düştüğünden, Berfin Özek’le ilgili hiçbir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Sözcüden Can Çapar'ın haberine göre; Sert açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davasının takipçisi olduk, olmaya devam edeceğiz.

Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına da asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz.

Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği verdik. Birçok kadın örgütüyle birlikte dayanışma içerisinde olduk.

Berfin’i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir."

"Bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağız"

Ancak gelinen süreçte Berfin’in kendi iradesiyle şikâyetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine açıkladık.

Buna rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de ‘'Öldüren sevgi istemiyoruz'' şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek, bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."