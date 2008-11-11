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Yaşam

Asistanlardan Özcan'a tepki

Araştırma görevlileri, "YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın yeni önerilerinin, asistanlara lisansüstü eğitim süresince verilen düzenli maaş, sağlık ve sosya

11 Kasım 2008 02:00

Araştırma görevlileri, "YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın önerilerinin, asistanlara lisansüstü eğitim süresince verilen düzenli maaş, sağlık ve sosyal güvenlik gibi hakların tamamen ortadan kaldırılmasını hedeflediğini" ileri sürdü.

Türkiye üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerinin özlük haklarını savunmak amacıyla oluşturdukları "Asistan Girişimi", yazılı açıklama yaparak YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan'ın, "Kadrolu, maaşlı uygulama yerine, araştırma görevlileri için burslu sisteme geçmenin daha uygun olacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, YÖK Başkanı Özcan'ın, yıllardır başta iş güvencesi olmak üzere sayısız sorunla boğuşan asistanların, tam da bu sorunları dile getirmek üzere kapısını çalmaya hazırlandıkları bir dönemde yaptığı açıklamalarla akademide "derin bir hayal kırıklığı yarattığı" ifade
edildi. "YÖK Başkanı Özcan'ın asistanların istihdam koşulları ile ilgili yanıltıcı bilgiler verdiği" ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YÖK'ün asistanların istihdamında 1990'lı yılların ortalarından bu yana yaygın bir şekilde uyguladığı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 50/d maddesi, zaten araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim süresince her yıl yenilenen sözleşmelerle istihdam edilmesini
öngörmektedir. Bu maddeye göre araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimi bitince üniversite ile ilişiği kendiliğinden kesilmektedir. Bunun pratikteki anlamı, zaten burslu öğrenciliktir.
YÖK Başkanı Prof. Özcan'ın önerileri, asistanlara lisansüstü eğitim süresince verilen düzenli maaş, sağlık ve sosyal güvenlik gibi hakların tamamen ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir." Açıklamada, YÖK Başkanı Özcan'ın, "üniversitelerin paralı olması
konusunda da yanlış açıklamalar yaptığı" iddia edilerek, paralı eğitimin, birçok çocuğun temel insan hakkı olan eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanmasını engelleyeceği belirtildi.

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