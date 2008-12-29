Asistanlar açlık grevi başlattı

İstanbul Üniversitesi’nde yarı zamanlı asistan öğrenci olarak çalışan bir grup öğrenci, işten çıkarıldıkları ve maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle açlık grevine gitti.



İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde yarı zamanlı “asistan öğrenci” olarak çalışan öğrenciler, Çapa Tıp Fakültesi Yerleşkesi’nde bir araya geldi. Taleplerini içeren çeşitli sloganlar atan grup, yerleşkede bir süre yürüdü.



Grup adına açıklama yapan Burak Çelik, 2547 sayılı Kanun gereği, üniversitenin çeşitli birimlerinde yarı zamanlı çalışan asistan öğrencilerin, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 4. maddesi gereğince işine son verildiğini belirtti. Bu yasa uyarınca ülke genelinde çok sayıda öğrencinin işten çıkarıldığını dile getiren Çelik, ayda 80 saat çalışarak 180 YTL gibi komik ücret aldıklarını vurguladı.



Eğitimin paralı olması ve herkese burs olanağı tanınmaması nedeniyle çalışmak zorunda kaldıklarını ifade eden Çelik, işten atılmalarının yanı sıra öğrencilerin 1,5 aylık maaşlarının da ödenmediğini iddia etti.



Maaşlarının ödenmesini ve işlerine geri dönmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını isteyen Çelik, taleplerinin gerçekleşeceği zamana kadar yerleşkede vardiyalar halinde 3’er öğrencinin bugünden itibaren açlık grevine başladığını bildirdi.



Gruba, Demokratik Toplum Partisi İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel de destek verdi.

