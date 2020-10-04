Asistan hekimlerden kamuoyuna açık mektup: Dayanacak gücümüz kalmadı!

Sağlık çalışanları tükenme noktasına geldi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan yüzlerce asistan hekim bir açıklama yayımlayarak, "Dayanacak gücümüz kalmadı" dedi. "İş yükümüzün daha da artacağı bu döneme yorulmuş, emekleri yok sayılmış ve ümitsiz giriyoruz" diyen sağlıkçıları tükenme noktasında olduklarını ifade etti.

Asistan hekimler bir açıklama yayımlayarak yaşadıkları sorunları dile getirdi. Açıklamada sonbahar ve kış mevsimiyle birlikte solunum yolu hastalıklarının artacağına dikkat çekilerek “İş yükümüzün daha da artacağı ve ne kadar süreceğini öngöremediğimiz bu döneme yorulmuş, emekleri yok sayılmış ve ümitsiz giriyoruz” dendi.

"Dayanacak gücümüz kalmadı"

Hastanede görevli bir asistan hekim, “Bu koşullarda artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Normalleşme süreciyle birlikte kendi kliniklerimizin yanı sıra bin yataklı, 7/24 faaliyet gösteren, 10 poliklinikli acil durum hastanesinde 8-12-16-24 saatlik nöbet tutmaya başladık. Her geçen ay nöbet sayılarımız arttı. Nöbet ertesi dinlenmeden kendi kliniklerimizde çalışmaya devam ettik. Bunun üstüne polikliniklerde kan istekleri, barkod basma, görüntüleme istemleri, PCR istemleri hep asistan hekimlere verildi. Her itirazımızda bastırılmaya çalışıldık, ‘sekreter az, personel az siz yapacaksınız’ dediler. Nöbetimiz süresince 10 saniyelik bile boşluk olmadan hasta bakıyoruz, ekstra sekreter işleri de üstüne eklenince hastalara ayrılan süre azalıyor.”

"Hasta yüküne mobbing ekleniyor"

Covid servislerinde bir asistanın 40 hastadan sorumlu olduğunu kaydeden asistan hekim, resmi molalarının olmadığını kendi aralarında dönüşümlü ara vermeye başladıklarını söyledi:

“Yemek yiyebilmek için nöbet arkadaşlarımızla dönüşümlü 15’er dakika ara verdiğimizde dâhi sekreter ve güvenlik görevlileri tarafından sürekli ‘yerimize döndük mü’ diye taciz ediliyoruz.”

Defalarca hastane idaresine başvurduklarını söyleyen asistan hekim, dönüş alamadıklarını ve çözüm sunulmadığını da sözlerine ekledi.

TTB'den destek: Asistan hekimler köle değildir!

Türk Tabipleri Birliği de (TTB) sosyal medya hesabından asistan hekimlere destekte bulunarak, “Asistan Hekimler köle değildir. Ağır çalışma koşulları düzeltilsin, ek ödeme adaletsizliği giderilsin” paylaşımında bulundu.