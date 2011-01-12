'Asistan doktorlar mesaide porno izliyor'

T24 - Akdeniz Üniversitesi'nin yoğun bakım ünitesindeki hemşireler, asistan doktorların mesaide porno izlediği ve hastalara fazla uyarıcı ilaç verdikleri iddiası ile dilekçe verdi. Doktorlar hakkında soruşturma açıldı.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli hemşireler, asistan doktorları porno izlemekle suçlarken, hastalara uyarıcı ilaçların fazla dozda verildiğini önü sürdü.



Habertürk gazetesini haberine göre hemşireler, asistanlardan "Mesai saatleri içerisinde porno izliyorlar, bilgisayarda oyun oynayıp hastalarla ilgilenmiyorlar ve bize 'b.ktan hemşireler' diye hitap ediyorlar" diyerek şikâyetçi oldu.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan hemşireler, imzalı dilekçeyle Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'ne şikâyet başvurusu yaptı.

Hemşireler, asistan doktorların hastaların yanında sürekli küfürlü konuştuklarını, porno izlediklerini ve çıplak kadın resimlerine baktıklarını, birbirlerine cinsel birleşme yollarını anlattıklarını ve cinsel içerikli şakalaştıklarını iddia etti. Dilekçede ayrıca bazı asistan doktorların Facebook'ta oyun oynayıp hastalarla ilgilenmediği öne sürüldü.





BİR SAATLİK KAMERA TAKİBİ İLE ORTAYA ÇIKAR



Hemşireler hastaların izlenmesiyle ilgili skandal suçlamalarda da bulundular.

Hemşirelerin iddiasına göre hastaların takipleri düzensiz yapılıyor ve bunlar "hemşire gözlem formu"na normal değerler içinde kayıt ettiriliyor.



Hastaların "inotrop" dozları (kalp kaslarının kasılım kuvvetlerini artıran veya uyaran ilacın dozu), sabaha kadar en yüksek dozdan gönderiliyor, sabah ise düşürttürülerek hocalara sanki hep o şekilde veriliyormuş gibi anlatılıyor.



Hocaların uyarısına rağmen bazı hastalara yüksek dozda ilaç verildiği de ileri sürüldü.

Hemşireler, iddiaların "bir saatlik kamera takibiyle" ortaya çıkarılabileceğini öne sürdüler.





'İDDİALAR ASILSIZ, HEMŞİRELER DEĞİŞTİRİLSİN'



Başhekimlik, iddialar için soruşturma başlattı. Prof. Dr. Atilla Ramazanoğlu'nun yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü belirtildi. İddiaları yalanlayan asistan doktorların, "Bu hemşirelerle aynı yerde çalışmamız uygun değil" diyerek hemşirelerin değiştirilmesi için hastane yönetimine başvurduğu öğrenildi. İddialarda adı geçen asistan doktor Ü.A.'nın savunmasında, suçlamaların tamamen soyut ve asılsız olduğunu söylediği öğrenildi.



Hasta takibiyle ilgili iddiaların doğru olması durumunda, ciddi sağlık sorunlarının yaşanması gerektiğini belirten Ü.A.'nm, "İddialar doğru olsaydı, hastaların başına neler geleceğini tahmin etmek zor değil. Şayet bu kadar ağır hatalar yapıyorsak, bunları ve bunların olumsuz sonuçlarını hocalarımızın da görmesi ve tespit etmesi gerekirdi" dediği kaydedildi.





İŞTE HEMŞİRELERİN SUÇLAMALARI



Hemşirelerin şikâyet dilekçesinde yer alan iddialardan bazıları şunlar:



-Yoğun bakım ünitesinde görevli asistanlar bize "hemşire takımı" şeklinde hitap ediyorlar. Hastaya müdahale ederken bizi koluyla itiyorlar.



- Sürekli argo kelimeler kullanıyorlar. Bu ifadeleri özür dileyerek yazmak zorunda kaldık, çünkü bunları hastalar ve hasta yakınları da duyuyor. Örneğin erkek hemşirelere, sonda takarken üroloji yerine "ç.k-oloji" ya da "pipioloji" diyorlar. Genel cerrahlar konsültasyona geldiğinde, "B.kologlar geldi" diye konuşuyorlar.



- Hastaların yanında cinsel içerikli konuşmalar yapıyorlar.



-Hastaların yanında birbirlerine cinsel birleşmelerini ve cinsel birleşme şekillerini anlatıyorlar.



- Hemşireler ameliyat sonrası gelen erkek hastanın üzerini örterken "Hemşirelere bak; bize hastanın penisini göstermiyorlar" diyorlar. Bayan hastalar için de "Şuna bak taş gibi kadın, vücudu çok diri duruyor" şeklinde yüksek sesle konuşuyorlar. Bunu diğer hastalar da duyuyor.



- Bize görev esnasında "Biliyor musunuz boşanmanın tek nedeni erken boşalmadır" diyorlar.



- Bilgisayarda sürekli porno izliyorlar. Eğer klipte hemşire figürü varsa bizi göstererek "Şuna bak; bu da hemşire, bunlar da hemşire" diyerek gülüyorlar.



- Sürekli bilgisayarda oyun oynuyor ve bize "B.ktan hemşireler, ne b.ka yarıyorsunuz" diye hitap ediyorlar.





