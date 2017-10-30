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Asistan doktor 6'ncı kattan ölüme atladı

Yusuf BAŞTUĞ- Buse ÖZEL/ADANA, (DHA)- ADANA'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli 26 yaşındaki asistan doktor Ece Ceyda Güdemek, 6'ncı kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi

30 Ekim 2017 20:14

Yusuf BAŞTUĞ- Buse ÖZEL/ADANA, (DHA)- ADANA\'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde görevli 26 yaşındaki asistan doktor Ece Ceyda Güdemek, 6\'ncı kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, dün merkez Seyhan İlçesi\'nde meydana geldi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı\'nda 2.5 aydır asistan olarak görev yapan Dr. Ece Ceyda Güdemek, binanın 6\'ncı katındaki evinin balkonuna çıkıp, intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı genç doktor, kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Güdemek, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç doktorun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Gaziantep\'e gönderildi.
İntihar etmeden önce bıraktığı notta, ailevi sorunları ve çalışma koşullarıyla ilgili şikayetleri olduğu ileri sürülen Dr. Ece Ceyda Güdemek\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Dr. Güdemek\'in intiharının ardından bazı yakınları da sosyal medyada genç doktorun çok ağır koşullarda çalıştığını ve 36 saat nöbet tuttuğunu iddia etti.

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