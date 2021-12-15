'Aşısız Sperm' adlı kripto para birimi çıkarıldı; aşı karşıtlarından yatırım bekleniyor

Aşısız Sperm (Unvaxx Sperm) kripto para birimini geliştirenlerden Jason'a göre proje, Nesnel bilimsel araştırmanın sürekliliğini ve söylem özgürlüğünü sağlamak için yürütülüyor.

Vice News'in haberine göre, birkaç dakika sonra kimliğini açıklamayan ve sadece "Fauci" adını kullanan başka bir geliştirici, "Bir dereceye kadar aşı karşıtı olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Aşısız Sperm ve arkasındaki kişiler aslında “bir dereceye kadar” aşı karşıtı değiller; tamamen aşı karşıtılar. Temelsiz bir şekilde nüfusun yüzde 90'ının bir Covid-19 aşısı almaya ihtiyacı olmadığını iddia ediyorlar ve ilacın Koronavirüs hastalarına reçete edildiğini iddia eden tek çalışma olmasına rağmen, pandeminin ivermectin gibi alternatif ilaçlarla tedavi edilebileceğini savunuyorlar.

Hızlı yükseldi hızlı düştü

Aşısız Sperm bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce piyasaya sürüldü ve geçen Perşembe ve Cuma günü patlama yaptı.

Bununla birlikte, hafta sonu boyunca fiyat birkaç kez ciddi düşüşler yaşadı ve yatırımcıların “nuBTC” olarak işlem gören kripto paranın geleceğini ve her şeyin sadece bir aldatmaca olup olmadığını sorgulamasına neden oldu.

Safkan Tinder projesi: "Süper Sperm"

Aşısız Sperm'in arkasındaki geliştiriciler, planlarının, paranın viral hale gelmesi ve insanları aşı karşıtı topluluklarına çekmek için kripto para biriminin mizaha elverişli doğasını kullanmak olduğunu ve ayrıca Tinder'ın "safkan" bir versiyonunu içeren "Süper Sperm Projesi" adlı büyük bir projeleri olduğunu söylüyorlar.

"Harry Potter" kitaplarından alınan "safkan" terimi, aşılanmamış hemcinsleri üzerindeki aşı karşıtlarının "üstünlüklerini" ilan etmenin bir yolu.

"Aşı erkekler için güvenli"

Araştırmacılar Covid-19 aşılarının sperm sayısını düşürmediğini kanıtlamıştı. Dr. Tony Chen, "Aşının erkekler için güvenli olduğuna ve sperm üretimini/kalitesini etkilemediğine dair kanıtlar var" dedi.