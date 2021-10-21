Koronavirüs aşısı olmayan bir hamile daha yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de Koronavirüs'e yakalan ve aşısız olduğu öğrenilen 7 aylık hamile Tuğba Altıntop (38), Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. 20 gündür Koronavirüs tedavisi gören Altıntop'un durumu ağırlaşınca, bebeği sezaryen ile kurtarıldı. Entübe edilen anne Altıntop, oğlunu göremeden yaşamını yitirdi.

Tuğba Altıntop'un cenazesi, Etiler Mahallesi Dörtyol Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Altıntop'un Covid-19 aşısını yaptırmadığı öğrenilirken, 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu belirtildi.