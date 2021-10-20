"Aşısız kişilerin her 16 ayda bir yeniden Covid'e yakalanma riski var"

İngiltere’de Covid-19 vakaları artarken, virüse ikinci, üçüncü defa yakalanan kişilerin olduğu da tespit edildi. Yapılan yeni bir analiz, aşısız kişilerin her 16 ayda bir yeniden Covid-19’la enfekte olma riski olduğunu gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’da artan Koronavirüs vakaları nedeniyle uzmanlar aşılama programının çocuklar için de genişletilmesi gerektiğini söylüyor.

Leeds Üniversitesi’nden viroloji profesörü Stephen Griffin “Eğer okullar gibi uzun süre vakit geçirilen yerler varsa iki doz aşılı insanların bile yeniden Covid’e yakalandığı görülebilir” dedi.

Koronavirüs aşısı ve virüs geçirmekle oluşan antikorların zaman içinde düştüğüne ilişkin araştırmalar giderek artıyor. Delta varyantıyla birlikte yeniden enfekte olma riskinin daha yüksek olduğu biliniyor.

İngiltere'de hükümetin kış planına göre, mevcut önlemler NHS üzerinde baş edilemeyecek boyutta baskı yaratırsa, bazı ortamlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve aşı pasaportlarının uygulamaya konması gibi adımlar B Planı'nın parçası olarak düşünülebilir.