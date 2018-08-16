Asırlık yarışma öncesi koyunlarla renkli kortej yürüyüşü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- UNESCO\'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'nde yer alan, Denizli\'nin Çal ilçesinde yaklaşık 8 asırdır düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı\'nın 845\'incisi, bu yıl 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik öncesinde ise çobanlar, rengârenk boyanan koyunlar ve kangal köpekleriyle kortej yürüyüşüne katıldı.

Çal\'ın Aşağıseyit Mahallesi\'nde yaklaşık 8 asırdır düzenlenen Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı\'nın 845\'incisi bu yıl 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çal Kaymakamlığı ve Çal Belediye Başkanlığı\'nın düzenlediği etkinlik öncesi, kortej yürüyüşü yapıldı. Bayramyeri Meydanı\'ndan başlayan yürüyüşe, çobanlar, rengârenk boyanan koyunlar ve kangal köpekleriyle katıldı. Delikliçınar Meydanı\'na kadar süren ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüş, ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla koyunların ve kangal köpeklerinin fotoğraflarını çekti. Çobanlar, yürüyüşte zeybek oynadı.

\'BOĞA GÜREŞLERİNE RAKİP OLACAK\'

Çal Belediye Başkanı MHP\'li Fethi Akcan, festivalin İspanya\'daki boğa güreşlerine alternatif olacağını belirterek, \"Sudan koyun atlatma ve çoban bayramı asırlardır sürüyor. Biz de bu festivalin İspanya\'daki boğa güreşlerine alternatif olacağını iddia ediyoruz. Hem yerli hem de yabancı binlerce kişinin geldiği bir festivale dönüştü. 45 çoban ve sürüsü yarışacak. Festivalimiz, 2 yıl önce UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'ne alındı. Biz de bu yarışmamızı en güzel şekilde yapacağız\" dedi.



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