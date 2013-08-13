Asırlık savaş suçu zanlısı Laszlo Csatary öldü

İkinci Dünya Savaşı sırasında binlerce Yahudi’nin toplama kamplarına gönderilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanan 98 yaşındaki Laszlo Csatary öldü.

Sanığın 1941 – 1944 yılları arasında toplam 15 bin 700 Yahudi’nin Kosice’den Nazi Almanyası’nın toplama kamplarına sevk edilmesine katkıda bulunduğu ileri sürülüyordu.

Savaştan sonra adını değiştirerek Kanada’da yaşamaya başlayan Laszlo Csatary, 1995 yılında gerçek kimliğinin açığa çıkması üzerine memleketi Macaristan’a kaçmıştı.

Etkin Yahudi kuruluşlarından biri olan Simon Wiesenthal Merkezi 2011 yılında sanığın izini bulduktan sonra Macar yetkililere bildirmişti.

Geçen yıl temmuz ayında Budapeşte’de yakalanan Laszlo Csatary, ev hapsine alınmıştı.

Laszlo Csatary, dönemin Çekoslovakya yargısı tarafından 1948 yılında gıyabında ölüme mahkûm edilmiş, Slovakya mahkemeleri ise kararı ömür boyu hapis cezası olarak revize etmişti.



Deutsche Welle Türkçe