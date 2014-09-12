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Yaşam
Deutsche Welle

'Asırlık' Japonlar rekor kırdı

Uzun ömürlülerin ülkesi Japonya'da yüz yaşını geçenlerin sayısı açıklandı.

12 Eylül 2014 15:25

Japonya Sağlık Bakanlığı, yüz yaşını geçenlerin sayısının 58 bin 820'ye ulaştığını duyurdu. "Asırlıkların" sayısında geçen yıla kıyasla 4 bin 423 kişilik bir artış kaydedildi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, bu alanda 1963 yılından itibaren istatistik tutmaya başladı. O yıl "dalya diyenlerin" sayısı sadece 153'tü. Son 44 yılda "asırlıkların" sayısı sürekli artış gösterdi. Yüz yaşını geçenlerin yüzde 87,1 gibi ağırlıklı bir kısmını kadınların oluşturması dikkat çekiyor.

Uzmanlar, geleneksel Japon mutfağının yanı sıra tıp alanında kaydedilen önemli ilerlemenin de söz konusu gelişmede etkili olduğuna işaret ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UzunJaponyaSağlık BakanlığıJaponDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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