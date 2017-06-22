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Kültür-Sanat

Asırlık Ferrah Sineması satışa çıkarıldı

Sinema binasının tahmin edilen bedeli 16 milyon TL olarak belirlendi

22 Haziran 2017 20:32

İstanbul  Fatih'te bulunan asırlık Ferrah Sineması'nın binası satışa çıkarıldı. Milli Eğitim Vakfı'na ait tarihi bina için 16 milyon liralık bedel belirlendi. İlk ihalesi 14 Temmuz'da yapılacak bina bir dönümlük alan üzerine kurulu.

16 milyon liradan satışta

Hürriyet gazetesinden Kübra Genç’in haberine göre, sinemanın binasının muhammen (tahmin edilen) bedeli 16 milyon TL olarak belirlendi. Hissesinin tamamı Milli Eğitim Vakfı'na ait. Geçici teminat bedeli ise 480 bin TL.

İlk ihalesi 14 Temmuz'da 

Satışa konu sinemanın ihalesi 14 Temmuz 2017 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Mülkiyet satışı kapalı teklif ve teklif sahipleri arasında açık artırma usulü ile peşin bedelle yapılacak. Teklifler Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü'nde sunulacak.

Tiyatro olarak kurulmuştu

Ferrah Sineması'nın binası 1911 senesinde inşa edildi. Birçok oyun burada sergilendi. Canlı tiyatro ortamında topluluklar oyunlarını burada sergilemek için o dönemde oldukça hevesliydi.

Yükselişi Muhsin Ertuğrul'la oldu

Tiyatro yükselişi 1924 yılında gördü. 24 Aralık 1924 tarihinde  İsveç'ten dönen  Muhsin Ertuğrul önderliğinde Darülbedayi'den ayrılan bir grup sanatçı burada Hans Müller'den uyarladığı Renkli Fener adlı oyununu sergilemeye başladı.

Ferah Tiyatrosu'nda İlerleyen dönemlerde  Leonid Andreyev'den İhtilal,  Lev Tolstoy'un Kreutzer Sonat'ından uyarlama Bir Mumya, Ahmed Vefik Paşa'nın Yorgaki Dandini ve Azarya  August Strindberg'den Cehennem, Henry Kistemaeckers'den Kasırga ile  William Shakespeare ve  Henrik Ibsen'den oyunlar sergilendi.

Ardından  Muhsin Ertuğrul önderliğindeki grup 1925 tarihinde dağıldı. Ferah Tiyatrosu'nda, uzun bir süre Osmanlı Dram Kumpanyası adı altında Mınakyan Kumpanyası da oynandı.

Kısa ömürlü olmasına rağmen faaliyette olduğu dönem için alınan verim sebebiyle Ferah Dönemi, Ferah Sezonu veya Türk Tiyatrosunun Rönesansı diye tanımlanmıştı.

1928'de sinemaya dönüştürüldü

Osmanlı'da geleneksel sanat dallarından tiyatroya geçişteki merkezi konumunu sinemanın yerleşmesi, popülerliğini arttırmasıyla ve  Muhsin Ertuğrul'daki coşkulu dönemi kaybetmesiyle 1928 tarihinde Ferah Tiyatrosu yerini Ferah Sineması'na bıraktı.

Direklerarası'ndaki Ferah Sineması uzun süreler tiyatro ve sinema salonu olarak faaliyet göstermişti. Ferah dönemin bu çevrede en büyük sinemalardan biri olarak geçiyor. Sinema olarak geçmesine karşın aynı zamanda tiyatro da oynatılırdı, konser de verilir, cambaz gösterileri de yapılırdı. Mülkiyeti kendisine ait olan yüzyıllık Ferrah Sineması'nı satışa çıkardı.  Fatih Kalenderhane Şehzadebaşı Caddesi'ndeki sinemanın konumlandırıldığı alan 1.005,00 metrekare.

 

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