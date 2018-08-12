Asırlık eşyalar kafede sergileniyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN\'de aralarında 200 yıllıkların da olduğu antika eşyalar, Erdemli ilçesindeki bir kafede sergileniyor.

Harfilli Mahallesi\'nde işletmeci Ali Topal tarafından açılan \'Küçük Topal Tarihi Kafe\' farklı bir konseptle hizmet veriyor. Topal\'ın 5 yılda topladığı tarihi ve kültürel nitelikli 400 parça eşya, bu kafede sergileniyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan kafeye gelenler 200 yıllık eşyalarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Geçmişte kullanılan eşyaları geleceğe taşımayı amaçladığını belirten kafe sahibi Ali Topal, \"Günümüzde artık her şey plastiğe döndüğü için bunları geleceğe taşıyamıyor, geçmişe dönemiyoruz. Biz de bundan yola çıkarak geleceğe sahip çıkalım istedik. Bunları çocuklara öğretiyoruz. Bizler de atalarımızın kullandığı eşyalarla kültürümüzü çocuklarımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Kafemizde eskiye ait her şey var. Mut\'tan-Tarsus\'a kadar olan yerlerden topladığımız eşyalar büyük ilgi görüyor\" dedi.



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