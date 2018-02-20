Asırlık çamı, çıra için bu hale getirdiler

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, Gürkavak Vadisi ormanlık alanında, asırlık çamın gövdesinin yarısı, çıra için kesildi. Doğaseverler, yapılanı vicdansızlık olarak nitelendirdi.

Antalya\'nın doğa yürüyüşü ve dağcılık gruplarından Özgür Rotalar Dağcılık ve Doğa Sporları (ÖRDOS) üyeleri, geçen hafta sonu kentin önemli doğal değerlerinden Geyikbayırı mevkisindeki Manastır Çeşmesi ile Alimpınarı ve Gürkavak ormanlık alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Grup üyeleri, yürüyüş sırasında, Manastır Çeşmesi ile Gürkavak\'a yakın ormanlık alanda asırlık çamın köküne yakın gövde kısmının, elektrikli testereyle tahminen çıra için kesildiğini gördü.

ÖRDOS kurucusu Metin Atasayar, olayla ilgili tepkisini dile getirerek, \"Anıt ağaç denilebilecek boyutlarda bir çam ağacı, çırasını almak için bu hale getirilip, bırakılmış. Jandarma ve ormancı arkadaşların, bu namussuzluğu yapan alçağı bulup, gereken cezanın verilmesini bekliyoruz. O bölgenin en büyük devasa ağacı. 25 yıldır doğada yürüyüş ve tırmanışlar yapıyorum. Çam ağacı olup da o kadar büyük olanı ender görülür. Sanırım çırasını almak için yapmışlar. \'O ağacı keseyim de ağaçtan faydalanayım\' dese oradan kesilmez, direkt özünü çıkaracak ve tuhaf bir şekilde, aklın alacağı bir şey değil. O şekilde niye kesilir ve nasıl cesaret edilir\" diye konuştu.

Ağaç tozlarının yerde olmasının, kesimin 1- 2 gün önce yapıldığını gösterdiğini belirten Atasayar, \"Bu kadar da olmaz. Yapılan şey, tam bir vicdansızlık\" dedi.

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