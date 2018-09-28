Asırlık ağaçlar yol çalışması nedeniyle kesildi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, daha önce üzerine 'Biyolojik çeşitlilik, ekolojik denge için doğaya bırakılmıştır' yazılı tabela asılan, 3 asırlık 2 çam ağacı, yol çalışması nedeniyle kesildi.

Ermenek- Balkusan köyü yolunda, genişletme çalışması nedeniyle bazı ağaçlar kesildi. Yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerine daha önce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Biyolojik çeşitlilik, ekolojik denge için doğaya bırakılmıştır' yazılı tabela asılan 2 çam ağacı da kesildi. Gövde genişliği yaklaşık 2 metre, yüksekliği ise 20 metre olan asırlık ağaçların kesilmesi tepki çekti.



Ermenek bölgesindeki endemik bitkiler üzerinde araştırma yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Haydar Öztaş, yol genişletme çalışması nedeniyle bölgedeki ağaç ve endemik bitkilerin katledildiğini ileri sürdü. Öztaş, ''Ermenek'te bulunan ve 'Ermenek mavisi' diye adlandırılan endemik 'Salvia albimaculata' bitkisinin yayılış gösterdiği iki lokasyondan ilki daha önce aynı yolun genişletme çalışması evresinde büyük ölçüde tahrip edildi. Bitkinin bulunduğu diğer bir lokasyon da, Balkusan köyü yolunun hemen kenarında benzer şekilde genişletme çalışmalarıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca ekolojik denge için bırakıldığı yazıları bulunan asırlık çam ağaçları da yine yol genişletme çalışmaları nedeniyle kesildi'' diye konuştu.



'ANITSAL DEĞİL'



Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Veli Şancan ise ağaçların anıtsal olmadığı için yol genişletme çalışmaları kapsamında kesildiğini söyledi.

