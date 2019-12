Aşırı yorgunluk baş dönmesine neden olabilir

Baş dönmesi her yaşta görülebilen bir rahatsızlık. Hastalığın tedavisinde başarılı sonuçlar alınıyor. Baş dönmesi şikâyetlerinin üçte birine, iç kulaktaki ’taşçıkların’ yer değiştirmesi neden oluyor.



Hastalığın adı; iyi huylu paroksismal pozisyonal vertigo. Her yaşta görülebilir ÇÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barlas Aydoğan, yaptığı açıklamada, baş dönmesinin her yaşta görülebilen bir rahatsızlık olduğunu, bu şikâyetle kendilerine başvuran hastaların üçte birinde ise "iyi huylu paroksismal pozisyonel vertigo" (BPPV) hastalığını belirlediklerini söyledi. BPPV hastalığının, iç kulaktaki bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Aydoğan, şöyle devam etti. "Hastalık, dengemizi sağlayan mekanizmadaki kalsiyum karbonat kristallerinden oluşan taşçıkların yer değiştirmesiyle meydana geliyor. Kesin nedeni bilinmiyor, ancak aşırı yorgunluk, uzun seyahatler, başa alınan darbeler ve şiddetli sarsıntılar nedeniyle meydana gelebiliyor.



Bulantı ve baş dönmesi işaret



Hastalığın belirtisi, baş hareketleriyle ortaya çıkan baş dönmesi atakları ve sıklıkla bunlara eşlik eden bulantı, kusma, çarpıntı ve terleme. Bu şikâyetlerden sonra hekime başvurulursa, basit bir muayeneyle teşhis konulup, hastalık tedavi edilebiliyor."

Tedavide başarı mümkün!



Hastalığın tedavisinde başarılı sonuçlar alındığını vurgulayan Aydoğan, şunları söyledi: "Tedavi için yapılan birkaç çeşit manevra ve hareket var. Bu hareketler genellikle haftada birkaç kez 4-8 hafta boyunca uygulanıyor. Yüzde 80-90 oranında başarı sağlanıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde, birkaç ay sonra kendiliğinden geçebilmekte. Ancak, bu süre zarfında rahatsızlık vermesinin yanında, özellikle trafikte araç kullanırken, ani bir baş hareketiyle oluşabilecek baş dönmesi, tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Aynı şekilde denge gerektiren işlerde çalışan kişiler için tehlikeli olabilir. Bu nedenle mutlaka hekime başvurulmalı ve tedavi edilmelidir."