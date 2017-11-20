Aşırı yağıştan dolayı kerpiç ev çöktü; 1 ölü, 6 yaralı

Batman'ın Kozluk İlçesi'ndeki 2 katlı kerpiç bir evde, akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan İbrahim Azrak, olay yerinde hayatını kaybetti, aynı ailden 6 kişi de yaralandı.

6 kişinin yaşadığı Ebubekir Azrak'a ait mustakil evde, bugün akşam saat 22.00 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 57 yaşındaki İbrahim Azrak, olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine sevkedilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada, kurtarılan Hülya, Ebubekir ve Nazlı Azrak ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi göçük altından kısa süren çalışma sonrası kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Kozluk ve Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Batman Valiliği tarafından meydana gelen göçük ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Kozluk ilçesi Tepecik mahallesinde 19.11.2017 Pazar günü saat 22.00 sularında iki katlı kerpiç bir evde meydana gelen göçükten 6 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan vatandaşlarımız hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.