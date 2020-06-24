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Yaşam

Aşırı yağışlar bitiyor, yüksek sıcaklar geliyor

"Aniden yükselecek sıcaklık ısı çarpmasına neden olabilir"

24 Haziran 2020 11:25

Prof. Dr. Orhan Şen, cumartesi gününden itibaren güneyden gelecek sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye'de hava sıcaklıklarının yükseleceğini söyledi. 

Sıcak hava dalgasının Afrika üzerinden Türkiye'ye yöneldiğini belirten Şen, "Hafta sonundan itibaren aşırı yağışlar bitiyor, Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geliyor. Bu sıcaklar bizi bunaltacak. Tüm ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren kuzey bölgelerde 5-6, güneyde 8-9 derece artacak" dedi.

Hava sıcaklıklarının İstanbul ve İzmir'de 35, Antalya'da 37 dereceyi geçebileceğini aktaran Şen, aniden yükselecek sıcaklığın ısı çarpmasına neden olabileceğini ifade etti. 

Şen, özellikle 65 yaş üstündekilerin sağlıkları açısından zorda kalmadıkça sıcak havada dışarıya çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

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