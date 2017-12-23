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Aşırı yağış Şile Ağva arasında yolu ulaşıma kapattı

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA) Şile-Ağva sahil yolu üzerinde Kabakoz ve Yunuslu derelerinde aşırı sağanak yağışlar nediyle yükselen su seviyesi  Şile-Ağva yolunda trafikte aksamalara neden oluyor

23 Aralık 2017 17:58

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA) Şile-Ağva sahil yolu üzerinde Kabakoz ve Yunuslu derelerinde aşırı sağanak yağışlar nediyle yükselen su seviyesi  Şile-Ağva yolunda trafikte aksamalara neden oluyor. Öğlen saatlerinde Yunuslu deresi bölgesinde su seviyesinin düştüğü ancak Kabakoz Köyü merkezinde bulunan köprü tadilatı nedeniyle geçici olarak açılan servis yolununda da derenin taşması nedeniyle Ağva yoluna geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer yolun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca Ağva İhsanoğlu,Denizli Mahelleleri ve Yakup Deresi\'nde  yağışlardan dolayı su seviyesinin yükseldiği belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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