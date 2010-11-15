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Sağlık

Aşırı terlemek sosyal yaşamı etkiliyor

Terleyen kişi, vücudundan kötü koku yayılması ve aşırı ıslaklığı nedeniyle, çevresinin kendisinden tiksineceğine dair kaygı duyuyor ve hastalığını sakl&#

15 Kasım 2010 02:00

T24-  Aşırı terleyen kişi, vücudundan kötü koku yayılması ve aşırı ıslaklığı nedeniyle, çevresinin kendisinden tiksineceğine dair kaygı duyuyor ve hastalığını saklıyor.



Dermatolokik rahatsızlıklar da, utandıran hastalıklar listesinin tepesinde yel alıyor. Terleme, insanı en utandıran sağlık sorunlarının başında geliyor.


Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, her 100 kişiden birinin, aşırı terlediğini söylüyor. Ruhsal ve fiziksel sorunlara yol açarak sosyal yaşamı zorlaştıran aşırı terleme; ellerde, koltuk ve ayak altlarında, yüz ve gövdede oluşuyor. Bakteri üremesini kolaylaştırdığı için de kokuya neden oluyor.


Aşırı terleyen kişi, vücudundan kötü koku yayılması ve aşırı ıslaklığı nedeniyle, çevresinin kendisinden tiksineceğine dair kaygı duyuyor ve hastalığını saklıyor. Bu durum, kişinin sosyal ve özel yaşamında sorunlar oluşturuyor. Örneğin, kişi dans etmekten ve yakın temastan kaçınmak zorunda kalabiliyor. Ayağın aşırı terlemesi ise yürürken zorluk çekmeye, kötü koku nedeniyle kapalı ortamlarda ayakkabı çıkarmaktan çekinmeye yol açıyor.


(Ceyda Erenoğlu -  Habertürk gazetesi)


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