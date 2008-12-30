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Sağlık

Aşırı stres diyabeti tetikliyor

Strese bağlı olarak vücudun salgıladığı hormonlar diyabetin kontrolden çıkmasına sebep oluyor.

30 Aralık 2008 02:00

Strese bağlı olarak vücudun salgıladığı hormonlar diyabetin kontrolden çıkmasına sebep oluyor. Şeker hastalarının 'egzersiz, düzenli hayat, az ve sık yeme' gibi zorunluluklarına, ailelerin azami destek vermesi gerektiğini belirten uzmanlar, "Eğer diyabet aşırı dert edilirse hayat cehenneme dönebilir." uyarısında bulunuyor.

Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. M. Kemal Arıkan, stresi, şeker hastalığının kontrolden çıkmasına sebebiyet veren önemli bir sorun olarak nitelendiriyor. Stresle birlikte vücudun bazı hormonlar salgıladığını bildiren Prof. Dr. Arıkan, şu bilgileri veriyor: "Söz konusu hormonlar şeker düzeyini yükseltmektedir. Böylece strese yatkınlık oluşmaktadır. Dolayısıyla bir kısırdöngü yaşanabilmektedir. O nedenle diyabet hastalarının stresle başa çıkma yöntemlerini bilmeleri gerekmektedir."

Aile ve çevrenin diyabet hastasının hassas dengeler üzerinde giden yaşam biçimine ayak uydurmalarını tavsiye eden psikiyatri profesörü, sözlerine şöyle devam ediyor: "Egzersiz, düzenli hayat, sık ve az yeme zorunluluğu gibi faktörler çevreyle diyabetik hastalar için ayrılık gerekçeleri olabileceği gibi, çevrenin biraz dikkatli olması ile birlikte ortak yaşam noktaları haline gelebilir."

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