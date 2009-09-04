Aşırı spor kalbe zarar!

Adıyaman Devlet Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahı Nihat Aydın, aşırı ve bilinçsiz olarak yapılan sporun kalp hastalarına zarar verdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) haftada en az dört gün, günde en az yarım saat egzersiz yapmanın kalp sağlığı açısından çok faydalı olduğunu bildiriyor.

Koroner kalp hastalarında düzenli egzersizin kalp krizi riskini azalttığını öğrenilirken, sadece koroner arter hastası olan kalp krizi geçirmiş kişilerde değil kalp hastalığı için risk taşıyan bireylerde de düzenli egzersizin önemli olduğunu açıklandı.



Kalp hızı ile birlikte solunum sayısının da arttığını vurgulayan Aydın,"Hızlı yürüyüş, yüzme, dans etme gibi aktivitelerde kişinin kalp hızı ile birlikte solunum sayısı da artmakta ve olumlu etkiler görülmektedir. Ancak halter, kürek, vücut geliştirme gibi çok sayıda kası değil belli kasları çalıştıran ve solunum sayısını artırmayan egzersizler kalp hastalarına önerilmemektedir. Diğer önemli bir husus yarışma tarzı sporlar konusudur. Koroner arter hastasına yarışma tarzı sporlar, kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Aşırı ve bilinçsiz spor kalp hastalarına zarar veriyor" dedi.

Hastaların kendilerini kanıtlamak istermiş gibi halı sahada saatlerce koştuğunu yada diğer müsabaka tarzı sporlara yöneldiklerinin gözlemlendiğini anlatan Kalp ve Damar Cerrahı Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:" Bu tür davranışlar son derece sakıncalıdır, ani ölümlere neden olabilmektedir. Özellikle şu anda olduğu gibi çok sıcak havalarda risk daha fazla artmaktadır.



Kalp hastasının mutlaka hekimi ile görüşerek uygun bir egzersiz programı yapması gerekmektedir. Bazı durumlarda kalp hastalıkları bulgu vermeyebiliyor. Bu bakımdan hiçbir şikayeti olmasa da 40 yaşından sonra müsabaka sporları yapacak kişilerin mutlaka doktor kontrolünden geçmesinde son derece yarar vardır."