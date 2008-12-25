Aşırı soğuklarda soğuk ısırığına dikkat

Uzmanlar, özellikle el, ayak gibi soğukta kan dolaşımının yavaşladığı ve kan dolaşımı fazla olmadığı için soğuktan en fazla etkilenen kulak ve burunda görülen soğuk ısırığının, o bölgedeki dokuların donmasıyla meydana geldiğini belirterek, aşırı soğuğun bu bölgelerdeki kan dolaşımını oldukça yavaşlattığını ve burada bulunan hücrelerin bir süre sonra donmaya başladığını ifade etti. İlerleyen zamanlarda bu bölgede bulunan damarlardaki kanın pıhtılaşmaya başladığını da dile getiren uzmanlar, kanın pıhtılaşmasının ardından bu bölgedeki hücrelerin oksijen akışı olmadığı için ölmeye başladığını vurguladı.Uzmanlar, gereken müdahale zamanında yapılmadığı taktirde soğuk ısırığı oluşan bölgenin kangren olma riskinin doğacağını ve ısırığın oluştuğu doku ve organın kesilmesine kadar gidebileceği ifade edildi. Yüzeysel ve derin donuklar olmak üzere iki çeşidi bulunan soğuk ısırığında yüzeysel soğuk ısırığının derin soğuk ısırığı kadar ciddi olmadığını dile getiren uzmanlar, gereken müdahalenin zamanında yapılmaması halinde ise yüzeysel soğuk ısırığının derine dönüşebileceğini ve büyük ölçüde doku ya da organ kaybına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Soğuk ısırığının önlenmesi için özellikle el, ayak, burun ve kulakların aşırı soğuklarda soğuktan korunması gerektiğini ifade eden uzmanlar, bu tür soğuklarda el ve ayaklarda kan dolaşımını hızlandırmak için çeşitli hareketler yapılmasının yararlı olabileceğini, burun ve kulakların ise atkı ve bereyle mutlaka korunması gerektiğinin altını çizdi.Dar ayakkabılar ve elleri fazlaca sıkan eldivenlerin de kan dolaşımını yavaşlattığını belirten uzmanlar, daha rahat ama sıcak tutacak giysi ve ayakkabıların tercih edilmesinin doğru olacağını vurguladı.