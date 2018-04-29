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BBC Türkçe

Aşırı sıcakların arkasında 'çok güçlü' iklim değişikliği işareti var

Bilim insanları Haziran ayında Avrupa'da yaşanan aşırı sıcakların arkasında insan kaynaklı iklim değişikliği olduğunu söylerken İklim ve Çevre Bilimi Laboratuvarı'ndan Robert Vautard 2050'ye gelindiğinde bu sıcakların normal sıcaklık sayılabileceği uyarıs

29 Nisan 2018 20:30

Bilim insanları Haziran ayında İngiltere ve Batı Avrupa'yı etkileyen aşırı sıcakların iklim değişikliği nedeniyle daha yoğun hissedildiğini açıkladı.

Portekiz'de onlarca kişinin yaşamını yitirmesine yol açan orman yangınları gerçekleşirken Fransa, İsviçre ve Hollanda'da aşırı sıcaklar nedeniyle özel önlemler alındı. İngiltere 1976'dan beri en sıcak Haziranını yaşadı. İsviçre'de ise 1864'ten beri en sıcak ikinci Haziran yaşandı.

Araştırmacılar, insan kaynaklı küresel ısınmanın Avrupa'nın belirli bölgelerinde sıcaklık rekoru kırılma sıklığını 10 kat artırdığını söylüyor.

Bu yıl Haziran ayı boyunca kıtanın batısında ortalama sıcaklık, normal değerlerin 3 derece üzerinde seyretti.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Oxford Üniversitesi'nden Frederike Otto, insan kaynaklı küresel ısınmanın dikkate alındığı iklim modelleri ve göz ardı edildiği modeller arasında fark oluşmaya başladığını belirtti.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nden Geert Jan van Oldenborgh ise ısınma trendinin tahmin ettiklerinden daha hızlı olduğunu söyledi.

Araştırmacılara göre atmosfere karbon salımını azaltmak için acil önlemler alınmadığı takdirde benzer aşırı sıcaklar daha da sık yaşanacak.

İklim ve Çevre Bilimi Laboratuvarı'ndan Robert Vautard, "Eğer sera gazlarını azaltmazsak Haziran ayında yaşadığımız aşırı sıcaklar yüzyılın ortasına geldiğimizde normal sıcaklıklar olacak" uyarısında bulundu.

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