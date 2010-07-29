'Aşırı sıcaklar' Türkiye'yi kavuracak!

T24 - Türkiye'nin doğusundan sonra batısına da yılın en aşırı sıcakları geliyor. Yarından itibaren, İstanbul'dan Ege kıyıları boyunca şimdiye kadarki en kavurucu sıcaklar yaşanacak, cumartesi günü İstanbul gölgede 37 derece, güneşe çıkılmamalı, çıkılacaksa da şemsiye ve şapka kullanılmalı.



İstanbul bugün açık, sadece Anadolu yakasında birkaç ilçede hafif yağmr olabilir, sıcaklık 30 derece. Ankaralılar dikkat: sıcak hava dalgası kalmaya devam ediyor, sıcaklık bugün 36 derece, hafta sonu 40 dereceye çıkacak. İzmir'de rüzgar sert, sıcaklık gölgede 36 derece hissediliyor, cumartesi ise 38-39 dereceye çıkacak.



Marmara'da Sakarya - Kocaeli arasında bugün dünkü gibi kuvvetli bir yağmur yok ama yine bazı ilçelerde kısa süre görülebilir, diğer yerler açık sıcaklık 30-33 derece arasında. Marmaralılar ısı çarpmasına dikkat: bu senenin en sıcak günleri geliyor, cumartesi günü Sakarya ve Bursa 39 derece.



İç Anadolu'da hava az bulutlu, yılın en kavurucu sıcakları yaşanıyor, hafta sonu daha da yükselerek 40 derecede seyredecek.



Ege'ye cumadan sonra aşırı sıcaklar geliyor. Bugün rüzgar sert Bodrum açıklarında fırtına var. Sonrasında ise hem rüzgar hafifliyor hemde sıcaklık 4 derece daha artıyor. Aydın'dan, Manisa ve Denizli boyunca 40 dereceye çıkacak, kıyılarda da 42 derece hissedilecek.



Havanın zaten aşırı nemli olduğu Akdeniz’de sıcaklığın cumartesiye kadar 4 derece daha artmasıyla, bölgedekiler nefes almakta dahi güçlük çekebilirler, fazla hareket etmemek ve güneşe çıkmamakta fayda var. Güneydoğu'da sıcaklık Şanlıurfa-Diyarbakır arasında gölgede 45-47 dereceye çıkacak güneşin altında ise 50 derecenin üzerinde.



Doğu Anadolu bol güneşli. Termometreler Erzurum'da 35, Malatya'da 42 dereceyi gösterecek. Rüzgar ise bazı kentlerde sert.



Karadeniz'in dün batısı yağmurluydu. Bugün ise Kastamonu, Samsun-Amasya, Trabzon arasında sağanak yağmuru geçişleri olacak. Hava hava sıcak ve bunaltıcı. Cuma ve cumartesi günü de çok sıcak geçecek, Trabzon 35 derece.





