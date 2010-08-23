Aşırı sıcaklar devam ediyor

T24- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, sabah saatlerinde İstanbul ve Tekirdağ, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.



Sıcaklıklar, kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), güney bölgelerimizde batı ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esecek.



Uyarılar

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar vb.) başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Yüksek sıcaklık uyarısı: Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklendiğinden, sıcak havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (güneş çarpması vb.) ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.





Bölgelerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



Marmara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul ve Tekirdağ çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esecek.



Ege: Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/s) şeklinde esecek.



Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçecek.



İç Anadolu: Az bulutlu ve açık geçecek.



Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçecek.