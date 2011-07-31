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Yaşam

Aşırı sıcaklar devam edecek

Hava sıcaklığı Marmara ve Karadeniz'de mevsim normallerinin 2 - 4 derece, güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 5 - 7 derece üzerinde seyredecek.

31 Temmuz 2011 03:00

T24 - Hava sıcaklığı Marmara ve Karadeniz'de mevsim normallerinin 2 - 4 derece, güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 5 - 7 derece üzerinde seyredecek.


Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa ile sabah saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce ve İnebolu, öğleden sonra Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere, sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, diğer bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



UYARILAR


Yüksek sıcaklık uyarısı: Hava sıcaklığı; Marmara ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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