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Dünya
Deutsche Welle

Aşırı sağcının imdadına mülteciler yetişti

Trafik kazası yapan NPD'li Alman politikacı Suriyeli mültecilerin yardımıyla kurtuldu.

22 Mart 2016 17:42


Trafik kazası yapan Alman Nasyonal Demokrat Partisi Hessen eyalet teşkilatı üyesi Stefan Jagdsch enkaz haline gelen otomobilinden iki Suriyeli mültecinin yardımıyla çıkabildi. ‘Frankfurter Rundschau’ gazetesinde yayımlanan habere göre, Suriyeli mülteciler otobüsle kaza mahallinden geçerken yol kenarındaki aracı görerek kazazedenin yardımına koştular.

Polis sözcüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek bir ağaca çarpan Jagdsch’ın kazada ağır şekilde yaralandığını ve görgü tanıklarının ifadelerine göre aşırı sağcı politikacının iki Suriyeli tarafından kurtarıldığını söyledi. Polisin kaza yerine varmasından önce oradan uzaklaşan mültecilerin isimleri belirlenemedi. Mülteci barınağının bulunduğu Hessen eyaletinin Büdingen bölgesindeki yerel seçimlerde Nasyonal Demokrat Parti yüzde 10,2 oranında oy toplamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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