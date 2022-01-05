Aşırı sağcılar, Tel Aviv’de AA kameramanını darp etti

Tel Aviv’deki Assaf Harofeh Hastanesi önünde bekleyen Ebu Rumeyle ile aynı bölgede bulunan aşırı sağcı Yahudiler arasında tartışma yaşandı.

Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanı olduğunu öğrendikleri Ebu Rumeyle’yi hakaretler eşliğinde darp etti. Çevrede bulunan İsrail polisi olaya müdahale ederken, en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı.

Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"İsrail'deki sınır tanımaz ırkçı siyonist anlayış gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi"

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Kurtulmuş, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tel Aviv'de görevi başındayken uğradığı saldırı sonucu yaralanan Anadolu Ajansı kameramanına ve tüm AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail'deki sınır tanımaz ırkçı siyonist anlayışın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiği bu hain saldırıyı lanetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.