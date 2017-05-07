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Dünya
Deutsche Welle

Aşırı sağcı radikaller silahlanıyor

Federal hükümetin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, Almanya'da ruhsatlı silah edinen aşırı sağcı radikallerin sayısı 750'ye ulaştı.

07 Mayıs 2017 18:25

Alman Welt am Sonntag gazetesinin Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre, Almanya'da yasal yolla silah edinen aşırı sağcı radikallerin sayısı 750'ye yükseldi.

Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, Sol Parti milletvekili Martina Renner'ın önergesine verilen yanıta yer veriliyor. Söz konusu yanıtta 2014 yılında 400 civarında olan ruhsatlı silah sahibi aşırı sağcı radikallerin sayısının 3 yılda 750'ye çıktığı bilgisi yer alıyor.

Soru önergesini sunan Renner, polise ve silah yasasını denetleyen kurumlara bu durumu dikkate alma çağrısı yaptı.

Mültecilere yönelik saldırılar artışta

Alman milletvekili Renner, tek artışın silahlanmada olmadığına da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl, mülteciler ve mülteci yurtlarına yönelik silahlı saldırılarda da artış yaşandı. 2015'te 30 saldırı düzenlenirken, 2016'da silahlı saldırı sayısı 79'a yükseldi. Bu saldırılarda tabancalar, yarı otomatik silahlar ve kurusıkı tabancalar kullanıldı.

Almanya'da silah almak kolay mı?

Almanya'da silah satışı sıkı bir denetime tabi tutuluyor. Polis ruhsat başvurusunda bulunan kişiler hakkında sabıka kaydı sorgulaması yapıyor. Büyük kalibreli silah almak isteyenlerden fiziki ya da psikolojik bir rahatsızlığı olmadığını belgelemesi isteniyor. 50 ila 60 euroya verilen ruhsatı almak için ise 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/ÖA/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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