T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Aşırı sağcı partiye para musluğu kesiliyor

Almanya'da Federal Meclis, aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'ye (NPD) devlet mali yardımlarının kesilmesi için anayasa değişikliğini kabul etti.

23 Haziran 2017 01:44

Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti’nin (NPD) devlet finansmanından yararlanmasını engellemek için anayasa değişikliği Federal Meclis'te 57'ye karşı 502 oyla kabul edildi. Yirmi milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Federal Meclis'te anayasa değişikliği girişimi, Anayasa Mahkemesi'nin tavsiyesi üzerine yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi yargıçları Ocak ayında NPD’nin yasaklanması için yapılan başvuruyu geri çevirmiş, ancak kararında NPD’yi "anayasa düşmanı" bir parti olarak nitelendirmişti. Mahkeme bu tür partilerin devletin mali yardımlarından yararlanmalarının engellenmesi için anayasada değişikliğe gidilebileceğine işaret etmişti. Anayasa değişikliği için Federal Meclis’te üçte ikilik çoğunluğa ihtiyaç vardı.

Meclis kararının ardından Almanya anayasasının 21. maddesine “Özgürlükçü demokratik sistemi zarara uğratmaya ya da onu ortadan kaldırmaya veya Federal Almanya Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik hedefleri ya da faaliyetleri olan partiler devletin finansmandan yararlanamazlar” ibaresi eklenecek.

Top yine Anayasa Mahkemesi'nde

NPD'ye yardımların kesilmesi kararını ise Anayasa Mahkemesi'nin vermesi gerekiyor. Mahkemeye başvuruyu Federal Meclis, Federal Konsey ya da federal hükümet yapabiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde karar vermesi durumunda NPD'ye yönelik vergi kolaylıkları ve diğer yardımlar da kaldırılacak.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas oylama sonucundan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Devlet demokrasi düşmanlarını finanse etmek zorunda değil. Vergi mükelleflerinin parasının NPD'ye verilmesi, aşırı sağcı kışkırtmalara doğrudan devlet yatırımıdır" dedi. NPD devletten her yıl bir milyon eurodan fazla mali destek görüyor.

Yahudi cemaati memnun

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, Federal Meclis'in parti finansmanına ilişkin anayasa değişikliğinden memnuniyetini dile getirdi. Berlin'de konuşan Konsey'in Başkanı Josef Schuster "NPD gibi anayasa düşmanı partilere para musluğunun kapatılmasının zamanı çoktan gelmiştir” dedi.

Schuster, "partilerin vergi mükelleflerinin ödediği paralarla demokrasi düşmanı, insana saygı duymayan ve NPD örneğinde olduğu gibi Nazi dönemine dayanan propagandaları yaymaya çalışmasının tahammül edilemez bir durum olduğunu" vurguladı.

© Deutsche Welle Türkçe

kna/reuters/ÇA,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Federal MeclisNasyonal Demokrat PartiNasyonal Demokrat Parti&rsquo;ninFederal MeclisMeclisAnayasa MahkemesiMahkemesiOcakNPD&rsquo;ninNPD&rsquo;yiFederal Meclis&rsquo;teAlmanyaFederal Almanya Cumhuriyeti&rsquo;ninFederal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24