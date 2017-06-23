Aşırı sağcı partiye para musluğu kesiliyor

Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti’nin (NPD) devlet finansmanından yararlanmasını engellemek için anayasa değişikliği Federal Meclis'te 57'ye karşı 502 oyla kabul edildi. Yirmi milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Federal Meclis'te anayasa değişikliği girişimi, Anayasa Mahkemesi'nin tavsiyesi üzerine yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi yargıçları Ocak ayında NPD’nin yasaklanması için yapılan başvuruyu geri çevirmiş, ancak kararında NPD’yi "anayasa düşmanı" bir parti olarak nitelendirmişti. Mahkeme bu tür partilerin devletin mali yardımlarından yararlanmalarının engellenmesi için anayasada değişikliğe gidilebileceğine işaret etmişti. Anayasa değişikliği için Federal Meclis’te üçte ikilik çoğunluğa ihtiyaç vardı.

Meclis kararının ardından Almanya anayasasının 21. maddesine “Özgürlükçü demokratik sistemi zarara uğratmaya ya da onu ortadan kaldırmaya veya Federal Almanya Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik hedefleri ya da faaliyetleri olan partiler devletin finansmandan yararlanamazlar” ibaresi eklenecek.

Top yine Anayasa Mahkemesi'nde

NPD'ye yardımların kesilmesi kararını ise Anayasa Mahkemesi'nin vermesi gerekiyor. Mahkemeye başvuruyu Federal Meclis, Federal Konsey ya da federal hükümet yapabiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde karar vermesi durumunda NPD'ye yönelik vergi kolaylıkları ve diğer yardımlar da kaldırılacak.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas oylama sonucundan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Devlet demokrasi düşmanlarını finanse etmek zorunda değil. Vergi mükelleflerinin parasının NPD'ye verilmesi, aşırı sağcı kışkırtmalara doğrudan devlet yatırımıdır" dedi. NPD devletten her yıl bir milyon eurodan fazla mali destek görüyor.

Yahudi cemaati memnun

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, Federal Meclis'in parti finansmanına ilişkin anayasa değişikliğinden memnuniyetini dile getirdi. Berlin'de konuşan Konsey'in Başkanı Josef Schuster "NPD gibi anayasa düşmanı partilere para musluğunun kapatılmasının zamanı çoktan gelmiştir” dedi.

Schuster, "partilerin vergi mükelleflerinin ödediği paralarla demokrasi düşmanı, insana saygı duymayan ve NPD örneğinde olduğu gibi Nazi dönemine dayanan propagandaları yaymaya çalışmasının tahammül edilemez bir durum olduğunu" vurguladı.

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