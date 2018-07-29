Aşırı sağcı Orban, AB'yi Müslüman göçmenleri engelleyememekle suçladı

Aşırı sağcı Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) kurumlarını ağır bir dille eleştirdi. Orban, AB'nin siyasi elitlerini Birliği Müslüman göçmen akınına karşı korumakta başarısız olmakla suçladı. Macar Başbakan, önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa parlamentosu seçimlerinin AB'nin geleceği açısından dönüm noktası olabileceğini dile getirdi.

Euronews'de yer alan habere göre, Macaristan Başbakanı Orban, Romanya'nın kuzeyindeki Baile Tusnad bölgesinde bulunan Macar azınlığa konuştuğu sırada Avrupayı "demokrat olmamakla" itham ederek "Batı liberalizmdir. Batıda demokrasi yoktur" dedi.

"Seçimler Hristiyan demokrasi için bir fırsat"

Orban, Avrupa parlamentosu seçimlerinin AB'yi "Hristiyan demokrasi" çizgisine çekmek için bir fırsat olduğunu belirtti. Macar lider, kendine özgü Hristiyan demokrasi tarifini "göçmen karşıtı, çok kültürlülüğe karşı ve Hristiyan aile modeli için savaşan" şeklinde betimledi.

Avrupa Komisyonu için "kaybetmenin sembolü" diyen Orban, "Avrupalı yöneticiler Avrupa'yı göçmenlere karşı korumakta yetersiz" dedi. Macar azınlığa seslenen popülist lider, "Avrupa, İslam tarafından istila edilse de siz her zaman var olacaksınız" şeklinde konuştu. Orban, Avrupa Komisyonu'nun Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin karşısında olan liberal güçlerle birlikte olduğunu söyledi.