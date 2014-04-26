Aşırı sağcı NPD'nin yürüyüşü engellendi



Kreuzberg'de bugün öğle saatlerinde 100 NPD'li biraraya geldi. NPD'nin yürüyüşünü engellemek için Sol Parti, Yeşiller, Verdi Sendikası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin oluşturduğu 'Nazisiz Berlin" inisiyatifinin çağrısıyla 4-5 bin karşıt gösterici de Kreuzberg'de toplandı.

100 NPD'li karşıt göstericilerin yolu kapatması nedeniyle sadece 200 metre yürüyebildi. Ardından toplandıkları noktaya geri dönmek zorunda kaldılar. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Kreuzberg'de bazı göstericilerin şişe ve taş fırlatması üzerine polis göstericilerin bir kısmını geçici olarak gözaltına aldı.