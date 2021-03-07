Aşırı sağcı Nigel Farage, Reform UK liderliğini bıraktığını açıkladı; "Brexit hayatımın işiydi" dedi

Britanya'da sağcı-izolasyonist Reform UK partisinin lideri Nigel Farage, parti liderliği görevini bıraktığını duyurdu.

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasında önemli rol oynayan eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski, Reform UK partisinin şimdiki lideri Nigel Farage, parti liderliğini bıraktığını duyurdu.

Twitter'da paylaştığı bir videoyla istifasını duyuran Farage "Brexit'in hayatının işi" olduğunu söyledi. Parti liderliğinden ayrıldığını açıklayan Farage, "medya, sosyal medya ve yeni projelerle devam edeceğini" söyledi.

Farage bu adımının "siyaseti bıraktığı" anlamına gelmediğini vurguladı ve şöyle söyledi: "Emekli olmuyorum, uğruna savaşmak istediğim daha çok şey var" dedi.

Nigel Farage 2016 yılı Brexit referandumundan sonra sağcı ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nden (UKIP) ayrıldığını duyurmuş, destekçilerine "Hayatımı geri istiyorum" demişti. Öte yandan Farage, Brexit görüşmeleri döneminde Brexit Partisi'yle siyasete dönmüştü.

Brexit Partisi daha sonra Reform UK adını almıştı.