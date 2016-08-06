T24 LogoT24 Logo
Dünya

Aşırı sağcı liderden 15 Temmuz'a 'Reichstag Yangını' benzetmesi

Avusturya Özgürlük Partisi (FPO) lideri Heinz-Christian Strache, 15 Temmuz darbe girişiminin yönlendirilmiş bir darbe olduğu izlenimine kapıldığını söyledi

06 Ağustos 2016 20:37

Avusturya'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPO) lideri Heinz-Christian Strache, Türkiye'deki darbe girişiminin Nazi Almanya'sında Adolf Hitler'in daha da güçlenmesine yol açan 'Reichstag Yangını'na benzediğini iddia etti.

FPO lideri Strache, "Türkiye'deki darbe girişimine baktığınızda, neredeyse bu girişimin sonunda Erdoğan'ın başkanlık diktatörlüğünü mümkün kılmayı amaçlayan yönlendirilmiş bir darbe olduğu izlenimine kapılıyorsunuz" dedi.

'Daha önce de böyle mekanizmalar gördüklerini' söyleyen Strache, 'sonrasında mutlak gücün tek bir elde toplandığı Reichstag Yangını'nın buna örnek oluşturduğunu' iddia etti.

 

Reichstag yangını nedir?

 

Reichstag yangını, 27 Şubat 1933 gecesi Almanya Parlamentosu'nda çıkan yangına verilen addır. O dönemde tek başına iktidar olmak ve gücü kendi elinde toplamak isteyen Adolf Hitler azınlık hükümetindeydi ve kısa bir süre sonra, 5 Mart 1933 tarihinde genel seçimler yapılacaktı.

Yangından sonra olay yerinde yakalanan 24 yaşındaki Hollandalı inşaat işçisi Marinus van der Lubbe, yangını tek başına çıkarttığını ve komünist olduğunu söyledi. 'Reichstag yangını' da bu sebeple hükümete karşı komünistlerin bir komplosu olarak gösterildi.

Parlamento binasının farklı bölümlerinde aynı anda çıkan bu yangını gerçekten van der Lubbe'nin tek başına çıkarıp çıkarmadığı bugün hala belirsizliğini korusa da söz konusu yangın, yürürlükteki Weimar anayasasının kaldırılması, temel insan hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması ve polise sebep göstermeksizin gözaltına alma yetkisi verilmesini beraberinde getirdi. Reichstag yangını bu açıdan Nazi Almanya'sına ve faşizme geçişin en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

ETİKETLER

avusturyafpoHeinz Christian Strachereichstag yangını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24