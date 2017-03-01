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Dünya
Deutsche Welle

Aşırı sağcı lider Le Pen'in dokunulmazlığı tehlikede

Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağcı parti lideri Le Pen'in dokunulmazılığının kaldırılması için oylama yapılacak

01 Mart 2017 15:07

Avrupa Parlamentosu Hukuk Komisyonu, Fransız Ulusal Cephe Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Marine Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi. Paris yakınlarındaki Nanterre Savcılığı 2015 yılında ‘internet üzerinden şiddet içeren resimler yayınladığı' gerekçesiyle aşırı sağcı parti lideri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Dokunulmazlığın kaldırılması talebi Perşembe günü Avrupa Parlamentosu genel kurulunda görüşülecek. Parlamenterler genellikle hukuk komisyonunun tavsiyesi yönündü oy kullanıyor. Anketler Marine Le Pen'in Nisan ayındaki ilk tur cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olduğunu gösteriyor. Le Pen dokunulmazlığını gerekçe göstererek savcılığın ifade vermesi için yaptığı çağrıya uymamıştı.

Ulusal Cephe lideri 2015 yılının Aralık ayında Twitter hesabından terör milisi IŞİD'in katlettiği kişilerin üç fotoğrafını yayınlamıştı. Resimlerden birinde 2014 yılında Suriye'de öldürülen Amerikalı gazeteci James Foley'in başsız cesedinin, ikincisinde bir kadının kapatıldığı kafeste ateşe verilmesinin, üçüncüsünde ise bir sivilin tankın paletleri altında can verişinin görüntüsü bulunuyor. Tanınmış bir Fransız gazetecisinin partisi ile IŞİD arasında paralellikler bulunduğu şeklindeki iddiasına bu resimlerle karşılık veren Ulusal Cephe lideri resimlerin altına ‘IŞİD işte budur' ibaresini düşmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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