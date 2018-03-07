T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Aşırı sağcı Freital Grubu üyelerine hapis cezası

Almanya'da "Freital Grubu" olarak tanımlanan aşırı sağcı örgütle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme 8 sanığı 4 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

07 Mart 2018 22:15

Almanya'nın Saksonya Eyaleti'ndeki Freital kasabasında 2015 yılında aşırı sağcı örgüt üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 8 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bir yıldır süren davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, 8 sanığı "terörist bir örgüt kurmak, patlamalara sebep olmak, cinayete teşebbüs ve cinayete yardım etmek" suçlarından mahkum etti.

Savcılık sanıklar hakkında 5 ile 11 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etmişti.

Suçlamalar kanıtlandı

Mahkeme heyeti, aşırı sağcı eğilimli grubun 2015 yılında dönüşümlü olarak sığınmacı yurtlarına ve Dresden'de siyaseten karşıt görüşlü kişilere beş kez patlayıcı ile saldırı düzenlediğinin kanıtlandığını belirtti. Örgütün iki lideri 29 yaşındaki Timo S. 10 yıl, Patrick F. ise 9 yıl altı 6 hapis cezasına çarptırıldı. Suçu işlediği tarihte 18 yaşında olan ve dava sürecinde kapsamlı bir ifade veren sanık Justin S. ise Gençlik Ceza Yasası uyarınca 4 yıl hapis cezası aldı.

Grubun 29 yaşındaki üyesi Maria K. da 5,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken 27, 30, 39 ve 40 yaşlarındaki diğer dört sanık da 5 ile 8 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıklar Kasım 2015'ten beri tutuklu bulunuyor. Savunma avukatları, müvekkillerinin "bir terör örgütü kurmak, bu örgüte üye olmak ve cinayete teşebbüs etmek" suçlarını işlemediğini belirterek Başsavcılığın istediğinden daha az ceza almaları gerektiğini savunmuştu.

Grubun eylemleri

Aşırı sağcı grup Freital kasabasının Sol Partili Belediye Meclis üyesinin otomobiline patlayıcı yerleştirmiş, Sol Parti'nin Dresden'deki bir parti bürosuna da saldırı düzenlemişti. Almanya'da kullanılmasına izin verilmeyen, Çekya'dan getirilen havai fişekler ile Freital'daki sığınmacı yurdunun pencerelerine saldırı düzenlenmiş, Dresden'de sığınmacıları destekleyen bir konut projesine aşırı sağcı "Dresden Özgür Arkadaşlık" grubu üyeleri ile birlikte saldırmıştı.

Başsavcılık "örgütün düzenlediği saldırılarda insanların ağır yaralanmaması ya da yaşamını yitirmemesinin saldırılar sırasındaki aksaklıklara borçlu olunduğunu" belirtti. Başsavcılık Freital Grubu'nun "korku ve baskı ortamı" yaratmayı istediğini, amaçlarının ise yabancıları korkutarak uzaklaştırmak olduğunu belirtti.

AFP, dpa / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaGrubu34;Saksonya Eyaleti FreitalEyalet Yüksek MahkemesiMahkemeDresdenTimoPatrickJustinGençlik Ceza YasasıMariaKasımBaşsavcılığınAşırıFreitalSol Partili Belediye MeclisSol Parti Dresden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24