Aşırı sağcı Bachmann hakim karşısında



Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar (Pegida) oluşumunun kurucusu Lutz Bachmann hakkında "halkı kin ve nefrete tahrik etmek" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Dresden Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Bachmann, hakkındaki suçlamaları avukatı aracılığı ile reddetti.

Bachmann’ın avukatı Katja Reichel, müvekkilinin Facebook hesabında mülteciler hakkında paylaşılan “sığır” gibi küfürlü yorumları, Bachmann’ın yazmadığını öne sürdü. Facebook hesabının bir başkası tarafından ele geçirilmesinin mümkün olduğunu savunan Reichel, söz konusu yorumları müvekkilinin paylaştığına dair hiçbir kanıt olmadığını öne sürdü. Savunma avukatı, ayrıca bu yorumların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve halkı kin ve nefrete tahrik etmeye dair suç unsurlarının oluşmadığını iddia etti.

Basında yer alan haberler ile sanığın yargılanmadan mahkum edildiğini savunan Reichel, “adil yargılanma ilkesinin ihlal edildiği” gerekçesi ile de davanın düşürülmesini talep etti. Bachmann ise bizzat hiçbir açıklamada bulunmadı.

Siyah bantlı gözlükler taktı

Bachmann ve duruşmaya gelirken ona eşlik eden eşi siyah bant şeklinde gözlükler taktı. Bachmann'ın, yandaşlarının "yalancı basın" diye suçladığı gazetecileri protesto amacıyla bu gözlükleri taktığı tahmin ediliyor.

Bachmann'ın haber fotoğraflarında kişilerin kimliğini gizlemek için kullanılan siyah bantlara gönderme yaptığı tahmin ediliyor. Bachmann, duruşma salonuna girdikten sonra bu gözlükleri çıkardı.

"İnsanlık onuruna saldırı"

Savcılık, 43 yaşındaki Bachmann’ı halkı kin ve nefrete tahrik etmekle suçluyor. Savcı Tobias Uhlemann’ın okuduğu iddianamede, Lutz Bachmann'ın 2014 yılının eylül ayında Facebook hesabında yazdığı bir yorumda sığınmacılara ve mültecilere “ıvır zıvır”, “sığır” ve “pislik” gibi ifadeler kullanarak hakaret ettiği belirtiliyor.

Bachmann'ın Almanya’ya gelen sığınmacıların insanlık onuruna saldırıda bulunduğu ve onlara karşı nefreti kışkırttığı kaydedilen iddianamede sanık hakkında 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme, davanın düşürülmesi talebine mayıs ayı başında yanıt verecek. Mahkeme heyeti, dava için 10 Mayıs tarihine kadar üç duruşma günü belirlemişti.