Aşırı sağcı Avrupa Parlamentosu üyesine Rus casusu suçlaması

Macaristan'ın Jobbik partisinden Avrupa Parlamentosu'na seçilerek görev yapan Bela Kovacs hakkında "Rusya adına casusluk yapmak" iddiasıyla dava açıldı.

Kovacs'a yöneltilen diğer suçlamalar arasında mali yolsuzluklar, suç şebekeleriyle organize ilişkiler ve belgede sahtecilik var.

Aslında Kovacs ile ilgili iddialar yeni değil.

Bundan üç buçuk yıl önce bir Macar gazetesinde yayınlanan bir makalede eşi Rus olan Béla Kovács'ın Rusya ile olan ilişkileri, mafya ile bağlantıları, Rusya istihbarat teşkilatına yakın bazı kişilerle olan temasları ele alınmıştı. Kovacs iddialara bir yanıt verememişti.

Kovacs hakkında 2014'te "Avrupa Birliği kurumlarında Rusya adına casusluk yapmak" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuş ve bunun neticesinde de Avrupa Parlamentosu (AP) 2015 yılının Ekim ayında Kovacs'ın dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Böylece AP üyesi hakkında savcılık tarafından resmen soruşturma ve delil biriktirme çalışması başlatılmıştı.

Üç buçuk yıl süren bu hazırlık aşamasının ardından Macaristan savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile mahkeme süreci başladı.

Jobbik, partinin önemli kadrolarından ve bir dönem partinin finansal faaliyetlerinin kilit isimlerinden olan Bela Kovacs dava sürecinin başlamasını 'memnuniyetle karşıladığını' söyledi.

Parti yetkilileri mahkemeden korkmadıklarını, gerçeklerin ortaya çıkmasını kendilerinin de istediklerini söylüyorlar.

Ancak Jobbik üç buçuk yıl sürüncemede bırakılan davanın tam da 2018 yılında yapılacak olan genel seçimlerin arifesine denk düşürülmesinin "ilginç" olduğuna da dikkat çekiyor.

Radikal sağcı parti bu davayla genel seçimlerde kamuoyu yoklamalarına göre iktidar partisi Fidesz'den sonra en fazla oyu alması beklenen Jobbik'in önünün kesilmesinin amaçladığını savunuyor.

Jobbik son dönemde radikal konumlardan merkez sağa doğru pozisyon almak, dolayısıyla daha geniş kesimleri kucaklayabilmek için sistemli bir çalışma sürdürüyor.

Kovacs ise dava sürecinin partisine zarar vermemesi için Jobbik'ten istifa ettiğini açıkladı.

Casuslukla suçlanan Béla Kovács hiçbir yabancı devlet ya da kurum adına istihbarat çalışması yapmadığını söyledi ve hakkında ileri sürülen tüm iddiaları da reddetti.